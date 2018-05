Hamburg (ots) - An wen vergibt die deutsche Jury des Eurovision Song Contests ihre "twelve points"? Das wird Barbara Schöneberger am Sonnabend, 12. Mai, in einer Schalte live von der Hamburger Reeperbahn im ESC-Finale aus Lissabon verkünden. Barbara Schöneberger übernimmt die Aufgabe der sogenannten "Spokesperson" bereits zum vierten Mal. Bevor sie in der größten Musikshow der Welt als Gesicht Deutschlands zu sehen ist, begrüßt sie in der Sendung "Eurovision Song Contest 2018 - Countdown für Lissabon" ab 20.15 Uhr live im Ersten bereits vier der fünf deutschen Jury-Mitglieder: Max Giesinger, Lotte, Mary Roos und Mike Singer treten auf der Reeperbahn auf. Auch beim Abschluss des großen ESC-Abend im Ersten, der "Eurovision Song Contest 2018 - Grand Prix Party", sind sie dabei. Fünftes Jury-Mitglied ist "Revolverheld"-Manager Sascha Stadler. Barbara Schöneberger selbst wird in den Shows nicht nur moderieren, sondern ebenfalls singen.



Bei der Schalte im ESC-Finale in alle teilnehmenden 43 Länder geben die jeweiligen Spokespersons bekannt, wer von der nationalen Jury zwölf Punkte bekommt. An wen die Jury 10, 8 und 1 bis 7 Punkte vergeben hat, zeigt direkt davor eine Punktetafel an. Die Jury-Wertungen haben das gleiche Gewicht wie die Publikums-Votings. Letztere werden am Ende der Show für alle Länder zusammen ausgewertet und nach der Bekanntgabe der Juryergebnisse genannt.



Das Erste überträgt das ESC-Finale am 12. Mai ab 21.00 Uhr live, ebenso ONE (mit eingeblendeten Social-Media-Tweets) und die Deutsche Welle (DW). Die beiden Halbfinale laufen am 8. und 10. Mai ab 21.00 Uhr live auf ONE. Alle Shows sind auch online auf eurovision.de zu sehen.



Informationen zum Eurovision Song Contest finden Sie im Internet unter www.eurovision.de



OTS: NDR / Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/69086 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_69086.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Iris Bents presse@ndr.de



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse