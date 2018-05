Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,30 Euro belassen. Analyst Manuel Tanzer lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die deutliche Produktivitätssteigerung in der Industriesparte. Diese habe von der besseren Kostenstruktur und einer starken Nachfrage profitiert. Im Zuliefergeschäft sollte sich derweil das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

