Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der erwartungsgemäßen Entwicklung in der Autozuliefersparte stehe eine schwächere Entwicklung im Reifengeschäft gegenüber, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die gesenkten Jahresziele sollte Continental erreichen können./gl/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2018-05-08/11:32

ISIN: DE0005439004