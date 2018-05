BERLIN (Dow Jones)--Eon hat zu hohe Erwartungen an sein Geschäft auf dem umkämpften Markt in Großbritannien gedämpft. "Ich gehe davon aus, dass in den nächsten drei Quartalen die Lage im UK-Markt weiter angespannt bleiben wird", erklärte Finanzvorstand Marc Spieker am Dienstag. Es sei mit weiterhin hohen Kundenwechselraten und großem Wettbewerb zu rechnen. Eon sei trotzdem in der Lage, seine Kundenzahlen zu stärken. Von den 50.000 zusätzlichen Kunden im ersten Quartal entfalle gut die Hälfte auf das UK-Geschäft.

"Insofern bewegen wir uns da im Vergleich zum Wettbewerb sehr gut, vor allem im Vergleich zu den anderen großen Wettbewerbern", sagte Spieker. Insgesamt sei er aufgrund der Wettbewerbsposition optimistisch, die Ertragslage aber "bleibt weiter angespannt".

Arbeit an der Kostenbasis

Spieker verwies auf eine leichte Erholung des UK-Geschäfts im ersten Quartal. Das habe aber vor allem "an einem sehr schlechten ersten Quartal im Vorjahr" gelegen, in dem das Unternehmen erheblich unter Margendruck geraten sei. Entsprechend habe man zusammen mit anderen Wettbewerbern im zweiten Quartal letzten Jahres Preiserhöhungen in Großbritannien umgesetzt.

Der aktuelle Zuwachs sollte jedoch nicht auf die kommenden drei Quartale extrapoliert werden, mahnte Spieker. "Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass wir mit solchen sportlichen Wachstumsraten im Ergebnis in Großbritannien in jedem Quartal operieren werden."

Eon sei derzeit im UK-Geschäft dabei, "große Anstrengungen zu unternehmen, hier an der Kostenbasis zu arbeiten". "Da müssen wir uns jetzt wetterfest machen", sagte Spieker. Man gehe nicht davon aus, dass sich der UK-Markt schnell deutlich erholen werde.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 05:05 ET (09:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.