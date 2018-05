Weil 2017 nicht so stürmisch war wie 2016, hat die Sparkassenversicherung (SV) ihr Konzernergebnis von 138 Millionen auf 282 Millionen Euro mehr als verdoppelt. "Wir sind mit dem Jahr sehr zufrieden, die SV ist sehr gut und sicher aufgestellt", sagte der Vorstandsvorsitzende Ulrich-Bernd Wolff von der Sahl am Dienstag in Stuttgart bei der Vorstellung der Zahlen. Insgesamt sanken die Aufwendungen für Schäden um fast 6 Prozent auf eine Milliarde Euro.

2018 startete für die SV gleich mit zwei schweren Winterstürmen. Bei "Burglind" am 3. Januar verbuchte die SV in ihrem Geschäftsgebiet mit rund 13 000 Schäden ein Schadenvolumen von 22 Millionen Euro. Orkan "Friederike", der am 18. Januar über Deutschland hinwegzog, betraf das Geschäftsgebiet der SV nur teilweise, teilte die Versicherung mit. Man rechne mit knapp 20 000 Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen und mit einem Schaden von rund 34 Millionen Euro.

Der Wert der Beiträge der Kunden lagen 2017 mit 3,23 Milliarden Euro fast vier Prozent unter dem Vorjahreswert. Maßgeblich dafür sei ein Rückgang im Bereich Lebensversicherungen - hier lagen die Beiträge mit 1,7 Milliarden Euro 9 Prozent unter dem Vorjahreswert, nach Angaben der SV wegen des volatilen Geschäfts mit Einmalbeträgen in der Altersvorsorge, die im Jahr zuvor sehr stark nachgefragt worden seien. Die Beiträge für Schaden- und Unfallversicherungen hingegen legten um 4 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu.

Die SV beschäftigt deutschlandweit gut 4900 Mitarbeiter, davon fast 2800 im Innendienst und 1800 im Außendienst. Das Unternehmen hat 340 Auszubildende./axa/DP/fba

