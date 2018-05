Die Commerzbank hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe beim Umsatz die Erwartungen übertroffen, aber beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) enttäuscht, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des schlechten Wetters habe Zalando mehr Rabatte gewährt, was zu mehr Umsatz aber nicht zu mehr Gewinn beigetragen habe./la/ck Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-05-08/11:43

ISIN: DE000ZAL1111