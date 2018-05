Mainz (ots) -



Jan Böhmermann stellt sich in seinem nächsten NEO MAGAZIN ROYALE dem Endgegner des Humors: den Kindern. ZDFneo zeigt die Sendung "Oh wie schön ist Ehrenfeld" an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai 2018, um 22.15 Uhr. In der ZDFmediathek ist die Sendung am Sendetag bereits ab 10.00 Uhr abrufbar. Das ZDF zeigt die Show am Freitag, 11. Mai 2018, um 0.00 Uhr.



"Wir wollten endlich mal ein 'NEO MAGAZIN ROYALE' machen, das man sich auch mit der ganzen Familie anschauen kann. Okay, vielleicht nicht unbedingt mit der eigenen Familie, aber anschauen auf jeden Fall", so ZDFneo-Moderator Jan Böhmermann. Im Publikum begrüßt er Kinder zwischen acht und zehn Jahren, mit denen er singt, malt und spielt - natürlich auf Böhmermann'sche Art. Getalkt wird in dieser Woche mit Komiker und KiKA-Moderator Bürger Lars Dietrich. Musik machen die Rapper "Deine Freunde".



Während Schulkinder mit Jan Böhmermann die Show schmeißen, vergnügen sich deren Lehrer und Betreuer Backstage im Bälleparadies.



Das "NEO MAGAZIN ROYALE" ist donnerstags um 22.15 Uhr in ZDFneo zu sehen. In der ZDFmediathek ist die Late-Night-Show in der Regel ab 20.15 Uhr abrufbar. Das ZDF strahlt die Sendung am Freitagabend um 0.00 Uhr aus.



