Paris - Vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran haben sich die Anleger an Europas Aktienmärkten etwas zurückgehalten. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Dienstag überwiegend nach.

So fiel der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone um 0,49 Prozent auf 3546,78 Punkte. Der CAC 40 in Paris verlor 0,51 Prozent auf 5503,12 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es nach einer feiertagsbedingten Pause am Montag nun um 0,19 Prozent auf 7581,22 Punkte nach oben.

In Mailand sackte der Leitindex FTSE MIB um rund 2 Prozent ab. Die Aussicht auf baldige Neuwahlen in Italien mit einer ähnlichen Pattsituation wie aktuell verschreckte die Anleger. Während Staatspräsident Sergio Mattarella eine Übergangsregierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...