Nach mehreren Versuchen einigten sich T-Mobile US und Sprint auf eine Fusion. Nun droht Ungemach aus der Politik. US-Senatoren formulieren Brief an Wettbewerbsbehörden. Es gibt Bedenken wegen höherer Preise.

Gegen die milliardenschwere Übernahme von Sprint durch die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US regt sich in den USA politischer Widerstand. Mehrere demokratische Senatoren zeigten sich besorgt darüber, dass ein Zusammenschluss der Nummer vier und drei auf dem US-Markt zu höheren Preisen für die Verbraucher führen könnte. Amy Klobuchar, Elizabeth Warren und weitere Senatoren schrieben einen Brief an die Wettbewerbshüter im Justizministerium sowie an die Telekommunikationsaufsicht FCC, die beide grünes Licht für den Deal geben müssen. Auch Verbraucherschützer haben bereits vor Preisanstiegen ...

