Bern (ots) - Die KPT-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr zurück. Sie erwirtschaftete 2017 einen Gewinn von 56,8

Millionen Franken (Vorjahr: Verlust von 14,2 Millionen). Sowohl in

der Grund- als auch in der Zusatzversicherung ist das Jahresergebnis

positiv. Dank einem innovativen Versicherungsmodell verzeichnet die

KPT ein Versichertenwachstum von 2 %.



Die Prämieneinnahmen der KPT-Gruppe stiegen 2017 um 2,2 % auf 1,74

Milliarden Franken. Im Gegenzug betrug der Versicherungsaufwand 1,6

Milliarden Franken (Vorjahr 1,62 Milliarden). In der

Zusatzversicherung resultierte ein Gewinn von 18,7 Millionen Franken

(Vorjahr 7 Millionen). Die Grundversicherung verzeichnete ein Plus

von 36,8 Millionen Franken (Vorjahr -13,5 Millionen). Dazu KPT-CEO

Reto Egloff: «Das gute Jahresergebnis stärkt unsere Reserven und

somit die finanzielle Sicherheit der KPT. Als genossenschaftlich

organisierte Versicherung behalten wir sämtliche Gewinne in der

KPT-Gruppe und nutzen sie zugunsten unserer Versicherten und der

Weiterentwicklung des Unternehmens.»



Das gute Ergebnis darf nicht vom stetigen ungebremsten

Kostenwachstum und von der steigenden Belastung der Bevölkerung durch

die daraus resultierende Prämienentwicklung ablenken. 2017 sind die

abgerechneten Bruttoleistungen je versicherte Person aus der

Grundversicherung um 3,2 % angestiegen. Besonders ausgeprägt war der

Kostenanstieg für die KPT in den Sparten Physiotherapie, Pflegeheim

und Spitex sowie Spital ambulant. Der allgemeine Trend einer

Verlagerung der stationären zu den ambulanten Leistungen hielt auch

2017 an. Die Bruttoleistungen der Zusatzversicherungen lagen 1,5 %

über den Vorjahresleistungen.



Wachstum durch innovatives Versicherungsmodell Die KPT versichert

per 1. Januar 2018 über 428'000 Personen, davon fast 385'000 Personen

in der Grundversicherung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Plus

von 2 %. Dazu beigetragen haben die hohe Kundentreue und ein

innovatives Versicherungsmodell.



Das per 1. Januar 2018 lancierte Grundversicherungsprodukt

KPTwin.easy entspricht dem Bedürfnis vieler Kundinnen und Kunden.

Fast neun von zehn Erwachsenen haben in einer Umfrage der

Forschungsstelle sotomo angegeben, dass ihnen die Zeit für persönlich

wichtige Dinge fehlt. KPTwin.easy schafft Abhilfe: Mit der

Kombination von Telemedizin und Medikamentenversand sparen die

Versicherten Zeit und profitieren von einem Prämienrabatt von bis zu

20 %. Es haben sich bereits über 12'000 Versicherte für dieses Modell

entschieden.



Die hohe Kundentreue ist ein Resultat des persönlichen Service,

den die KPT bietet. Auch 2017 haben mehrere unabhängige Umfragen

bestätigt, dass KPT-Kundinnen und -Kunden mit ihrer Krankenkasse sehr

zufrieden sind.



Den Geschäftsbericht 2017 finden Sie unter:

www.kpt.ch/geschaeftsbericht



Die KPT in Kürze



Die KPT-Gruppe gehört zu den zehn grössten Krankenversicherern der

Schweiz. Das Angebot umfasst die obligatorische

Krankenpflegeversicherung (OKP) nach Krankenversicherungsgesetz (KVG)

sowie Zusatzversicherungen nach Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Das Prämienvolumen beträgt über 1,7 Milliarden Franken. Die KPT

versichert mehr als 428'000 Privatpersonen sowie grosse Institutionen

und Verbände und stützt sich dabei auf rund 500 Mitarbeitende in Bern

und in Aussenstellen in allen Landesteilen. Mehr als die Hälfte der

Versicherten wickelt ihre Versicherungsgeschäfte online und papierlos

ab. Die KPT bietet ihren Kundinnen und Kunden beides: eine einfache

Online-Krankenkasse und persönliche Beratung.



