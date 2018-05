Hamburg (ots) - Als "Spielerfrau" bezeichnet zu werden, kann Cathy Hummels, 30, Ehefrau von FC-Bayern-Star Mats Hummels, inzwischen akzeptieren. "Früher war ich vehement darauf aus, diesen Begriff von mir fernzuhalten. Heute sage ich: Ich bin eine Spielerfrau, das ist Teil meines Lebens. Ich weiß, wer ich bin, habe meine eigene Karriere", so Cathy Hummels im GALA-Interview (Heft 20/2018, EVT 09.05.2018). Ärgerlich finde sie folgendes Vorurteil: "Dass Spielerfrauen dumm sind. Bis jetzt habe ich immer nur solche kennengelernt, die ganz schön was im Köpfchen haben." In den elf Jahren, in denen Mats bereits in der Fußball-Bundesliga spiele, habe sich ihr eigenes Selbstverständnis stark verändert: "Mittlerweile gehe ich nur noch ins Stadion, um das Spiel zu sehen und meinen Mann zu unterstützen. Ich muss nicht die Schönste sein."



