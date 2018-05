Mainz (ots) -



Der Sonderpreis des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus geht in diesem Jahr an die 3sat-Sendung "Kulturzeit".



"'Kulturzeit' steht wie kaum eine andere Sendung für unser Motto' 'anders fernsehen'. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen von vier Sendern und drei Ländern, sie präsentieren täglich gemeinsam Kultur weltweit, ordnen ein und hinterfragen", so die 3sat-Koordinatorin des ZDF, Natalie Müller-Elmau, stellvertretend für die 3sat-Partner ZDF, ORF, SRG und ARD. "Der renommierte Preis ist eine Bestätigung für die gemeinsame Arbeit in der 'Kulturzeit' in den vergangenen 23 Jahren und eine Ermutigung, dieses erfolgreiche Konzept fortzuführen."



Die Jury begründet ihre Entscheidung: "Mit ihrem Programm zeigen die Redaktionen der werktäglich ausgestrahlten 'Kulturzeit' ihren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass es jenseits von politischen und wirtschaftlichen Interessen eine trag- und zukunftsfähige Dimension menschlichen Zusammenlebens gibt. Zwischen den hochaktuellen Nachrichtensendungen 'heute' und 'Tagesschau' gelegen, trägt die Sendung 'Kulturzeit" (19.20 Uhr bis 20.00 Uhr) mit ihren weit über den Tag reichenden Themen wesentlich zum besseren Verständnis dieser tagesaktuellen Sendungen bei. Diese Aufgabe nehmen zwar auch die Kulturmagazine 'Titel, Thesen, Temperamente' und 'aspekte' wahr. Mit der grenzüberschreitenden Kooperation Schweizer, österreichischer und deutscher Redaktionen nimmt die 'Kulturzeit' aber eine besondere Stellung unter den Kultursendungen ein."



"Kulturzeit" wurde 1995 als werktägliches Fernsehfeuilleton der 3sat-Partner ARD, ZDF, ORF und SRF gegründet. Die redaktionelle Leitung der Sendung haben Anja Fix (ZDF) und Dr. Monika Sandhack (ARD). Die 40-minütige Sendung berichtet aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über das kulturelle Leben - montags bis freitags live ab 19.20 Uhr. Moderiert wird sie im Wechsel von Nina Mavis Brunner (SRF), Vivian Perkovic (ZDF), Peter Schneeberger (ORF) und Cécile Schortmann (ARD).



Der Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2018 geht an die NDR-Journalistin Anja Reschke. Als Moderatorin der Fernsehsendungen "Panorama" und "Zapp" zeige sie Haltung ohne Arroganz, Toleranz ohne Beliebigkeit und Stehvermögen ohne Sturheit.



Zu Ehren von Fritz Pleitgen wird im Rahmen der HJF-Preisverleihung am 28. November 2018 eine "Fritz Pleitgen Lecture" für unabhängigen Journalismus gehalten. Dies beschloss die Jury des Hanns-Joachim-Friedrichs-Preises.



