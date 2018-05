Die Commerzbank hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Der Immobilienkonzern sei solide, aber unspektakulär in das Jahr gestartet, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Instandhaltungskosten hätten zu einem leichten Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) geführt. Carstairs sprach von einem vorübergehenden Phänomen, zumal LEG seine Ergebnisziele bekräftigt habe./la/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2018-05-08/12:30

ISIN: DE000LEG1110