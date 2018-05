Münster (ots) - Die Strategie- und Managementberatung zeb bleibt als attraktiver Arbeitgeber auf Kurs und hat vor Kurzem die Marke von 1.000 Mitarbeitern überschritten. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, arbeiteten zu Beginn des Monats Mai 2018 exakt 1.002 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 17 Standorten in 13 Ländern Europas. Damit hat zeb bei der Mitarbeiterzahl einen neuen Höchststand erreicht. Bereits zu Anfang des Jahres hatte die Unternehmensberatung angekündigt, dass sie im Jahr 2018 insgesamt 300 Hochschulabsolventen, Praktikanten und Professionals in ganz Europa einstellen werde, davon über 30 % im Ausland. Die Unternehmensgruppe mit Gründungssitz in Münster ist auf die europäische Finanzindustrie fokussiert. zeb gilt als führender Berater und einer der attraktivsten Arbeitgeber seiner Branche. Jüngste Rankings hatten diese Spitzenposition zuletzt im April erneut bestätigt.



Jens Eickbusch, Partner und CHRO bei zeb, sagte: "Die Wahrnehmung von zeb als attraktiver Arbeitgeber ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Viele Studierende und Professionals wissen inzwischen, dass zeb für eine Karriere im Financial-Services-Bereich hervorragende Einstiegs- und Entwicklungschancen bietet. Unser Ziel ist es, bestens ausgebildete Beraterinnen und Berater zu gewinnen, die diese sehr dynamische Branche mitgestalten wollen und können."



zeb wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für Financial Services in Europa. An 17 Standorten sind international 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe tätig. In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu den Kunden gehören europäische Groß- und Privatbanken, Regionalbanken sowie Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbranche klassifiziert und ausgezeichnet.



