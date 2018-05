Köln (ots) -



Grillen ist längst nicht mehr einfach nur Fleisch auf ein Rost legen. In Deutschland hat sich ein wahrer Grill-Boom entwickelt, wo in puncto Geschmack und Qualität auf jedes Detail geachtet wird. Feuer und Flamme sind die deutschen Griller auch für das passende Zubehör. Messer ist nicht gleich Messer - und auch das Outfit beim Grillen zeigt, wer hier Profi ist. Deshalb bietet KAYA&KATO in Kooperation mit F. DICK nun das passende Paket für die kommende Grill-Saison. Die Grill-Schürze "THE BIG ONE - DENIM GREY" bietet Schutz vor Spritzern und Kohleflecken, das F. DICK Kochmesser "AJAX" aus der Serie Red Spirit eignet sich ideal zum Verarbeiten von Grill-Gut. Beides zusammen gibt es jetzt im Set als Geschenk für Grill-Fans oder für die eigene Profi-Ausstattung. Und schon kann's losgehen mit dem Brutzeln von Fleisch, Gemüse - oder der veganen Alternative! Grill-Set Messer & Schürze:



Für alle Grill-Begeisterten, die Charakter zeigen und Wert auf das Besondere legen kommt das neue Grill-Set von KAYA&KATO wie gerufen: Die Latzschürze "THE BIG ONE - DENIM GREY" mit geradem Halsausschnitt, einer Tasche und einem praktischen Handtuchhalter zieht in puncto Style alle Blicke auf sich. Die Denim Schürze aus Bio-Baumwolle bietet nicht nur optimalen Schutz beim Grillen sondern darf auch stolz und mit gutem Gewissen getragen werden: Denn die schicke Grill-Couture überzeugt neben dem besonderen Style auch durch den fairen Produktionsweg von der Baumwollpflanze bis zum Endprodukt.



Ein ganz besonderes Messer ist auch das Kochmesser "AJAX" aus der Serie Red Spirit von F. DICK, das Design geht auf die 1930er Jahre zurück. Die Red Spirit Messer sind kompromisslos auf Schärfe ausgelegt. Die Klingen werden extrem schlank ausgeschliffen, zusätzlich wird die Schneide poliert. Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff besitzt eine außergewöhnliche Haptik und wird allen Anforderungen intensiven Gebrauchs gerecht. Der Griff liegt geschmeidig und weich in der Hand und ist der perfekte Gegensatz zu der präzisen und starken Klinge.



Das Grill-Set Messer&Schürze ist ab dem 3. April 2018 im Online-Shop von KAYA&KATO erhältlich: https://www.kaya-kato.de/geschenke/



UVP nur für kurze Zeit: 99,99 EUR, regulär für 109,00 EUR inkl. MwSt.



Über KAYA&KATO



Das Kölner Unternehmen KAYA&KATO stellt seit 2015 faire und ökologische Arbeitskleidung für Gastronomie und Hotellerie her. Die Bio-zertifizierte Baumwolle für die Kochjacken und Schürzen stammt aus fairer und nachhaltiger Landwirtschaft in Uganda und Kirgisistan. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Europa. Um hochwertige Produkte zu fertigen und faire Arbeitsbedingungen zu garantieren, kennt KAYA&KATO alle Zulieferer persönlich. Weder beim Anbau noch in der weiteren Produktion werden bedenkliche oder gar giftige Substanzen eingesetzt. Damit ist Arbeitskleidung von KAYA&KATO gesundheitlich unbedenklich und kann auch von Allergikern getragen werden. Alle Artikel sind mindestens GOTS zertifiziert.



