Frankfurt - Der gestrige Bankfeiertag in Großbritannien hat zumindest dafür gesorgt, dass keine neuen ökonomischen Daten publiziert werden konnten, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Das wichtigste Ereignis in dieser Woche bleibe somit die Sitzung des Geldpolitischen Rates der Bank von England (MPC) am kommenden Donnerstag.

