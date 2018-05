Die Commerzbank hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Der Handelskonzern habe nach Bekanntwerden der aktuellen Probleme in Russland schnell reagiert und den für das Tagesgegeschäft zuständigen Konzernvorstand (COO) ersetzt, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachricht sei gut, allerdings sollten Anleger nicht erwarten, dass die Probleme nun schnell gelöst würden./la/mis Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-05-08/12:32

ISIN: DE000BFB0019