Erstmalig gibt es im Rahmen des SWR Doku-Festivals unter dem Motto "Voll die Realität" einen Filmpädagogischen Fachtag für Lehrkräfte. Die Ausdruckskraft des Dokumentarfilms kann im Kino erlebt und der Blick für seine Qualitäten geschärft werden. Mit Fachvorträgen und kurzen Praxisberichten wird aufgezeigt, wie dieses Potenzial für den Unterricht eingesetzt werden kann. Die Veranstaltung findet in Stuttgart am Freitag, 29. Juni 2018, 10 bis 17 Uhr im Metropol-Kino, Bolzstr. 10, (Vormittag) und in der Doku-Lounge im Haus der Katholischen Kirche, Königstr. 7, (Nachmittag) statt.



Anmeldungen ab sofort



Zielgruppe des Fachtags sind Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden Schulen, Lehramtsstudierende, Medienpädagoginnen und -pädagogen sowie Filmbildnerinnen und -bildner. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort bis Freitag, 22. Juni 2018, möglich auf SWR.de/fachtag.



Medienkompetente Veranstalter



Veranstaltet wird der Filmpädagogische Fachtag vom Südwestrundfunk (SWR), der Landesanstalt für Kommunikation und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Kooperationspartner sind das Evangelische Medienhaus, das Landesmedientrum Baden-Württemberg, die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, das Haus des Dokumentarfilms und das Stadtmedienzentrum Stuttgart.



Doku-Lounge für alle offen



Die Doku-Lounge im Haus der Katholischen Kirche auf der Stuttgarter Königsstraße steht allen Interessierten offen. Hier sprechen Autoren, Produzenten und Studierende über ihre spezifischen Produktionsweisen. Für Schulklassen der Jahrgangsstufen 3 bis 12 gibt es vom 27. bis 29. Juni 2018 Filmvorführungen, Workshops und Projektvorstellungen.



Weitere Informationen unter SWR.de/dokulounge und SWR.de/fachtag.



