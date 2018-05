Die Ölpreise an den internationalen Börsen verbuchen am Dienstagvormittag leichte Verluste. Die nationalen Heizölpreise werden zunächst geringfügig weicher mit Abschlägen von 0,1 bis 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter erwartet. Spätestens in der Nacht auf Mittwoch dürfte es allerdings interessant werden am Ölmarkt. Donald Trump hat angekündigt, sich zum Thema Iran-Sanktionen zu äußern. Um 20:00 Uhr Washingtoner ...

