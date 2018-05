Leichte Verluste zum Handelsstart am Dienstag an der Wall Street zeigen die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an. Im Mittelpunkt steht die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über das Atomabkommen mit dem Iran. Im Vorfeld dürfte der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, vermuten Händler. "Es scheint so, dass Trump einmal mehr der Hauptfaktor für das kurzfristige Marktsentimenet sein wird", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Sollte Trump das Abkommen aufkündigen, könnten die Spannungen mit Handelspartnern wie China oder Russland zunehmen. Der Ölpreis dürfte weiter nach oben laufen.

Daneben steht noch eine Reihe von Unternehmenszahlen auf der Agenda. Der Kurs des Autovermieters Hertz Global Holdings dürfte unter Druck geraten. Der Verlust im ersten Quartal fiel mit 202 Millionen Dollar höher aus als erwartet. Der Umsatz übertraf aber die Analystenschätzungen, er legte um 8 Prozent zu auf 2,1 Milliarden Dollar. Auch die Zillow-Aktie wird im Minus erwartet. Der Immobiliendatenanbieter übertraf zwar in seinem ersten Quartal ergebnisseitig knapp die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Rambus verloren am späten Montag nach der Zahlenvorlage des Chipherstellers 1,8 Prozent, die Aktie des Kranherstellers Manitowoc war dagegen um 8,3 Prozent vorgerückt.

21st Century Fox dürften zulegen. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Snap gewinnen vorbörslich 2 Prozent, nachdem der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit enttäuschenden Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird. Derweil geben Tesla 0,8 Prozent nach. Elon Musk hat seine Position als größter Anteilseigner bei dem Elekroautobauer weiter ausgebaut. Der Tesla-CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

