Frankfurt - Die jüngste Entscheidung der Bank von Japan, das Zeitfenster innerhalb dessen das Inflationsziel erreicht werden sollte, fallen zu lassen, sorgt für Diskussionen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". So habe etwa das frühere Mitglied der BoJ, Kazuo Momma geäußert, dass die derzeitige Politik (des leichten Geldes) sogar über Jahre hinweg Bestand haben könnte, sofern das Inflationsziel nicht greifbar würde.

