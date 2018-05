Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery befürwortet mehr Online-Sprechstunden als Ergänzung der Patientenversorgung. Eine Lösung mit Augenmaß müsse aber Patientensicherheit, Datenschutz und Rechtssicherheit der Ärzte gewährleisten, sagte Montgomery am Dienstag beim Ärztetag in Erfurt. So müsse die Möglichkeit des direkten Kontaktes von Arzt und Patienten müsse flächendeckend weiter garantiert sein. "Dies ist nach wie vor der Goldstandard." Patienten dürften auch nicht in "vermeintlich einfache und kostengünstige Lösungen gedrängt werden, sondern müssen der Fernbehandlung - wissend um Risiken und Chancen - zustimmen", sagte er.

Über eine stärkere Freigabe von Online-Behandlungen im Berufsrecht soll der Ärztetag entscheiden, der bis Freitag tagt. Als nächstes müssten die Landesärztekammern dies dann noch in den verbindlichen Berufsordnungen umsetzen. Montgomery mahnte eine gemeinsame Linie an. Ein Flickenteppich unterschiedlicher Bestimmungen würde angesichts bundesweiter Online-Angebote sonst zu Benachteiligungen führen./sam/zei/DP/jha

AXC0248 2018-05-08/13:05