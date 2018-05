Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,06 Prozent auf 159,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um einen Basispunkt auf 0,54 Prozent.

Neue Konjunkturdaten aus Deutschland zum Quartalsabschluss gaben positive Signale und drückten etwas auf die Kurse. Im März legten sowohl die Ausfuhren als auch die Produktion des verarbeitenden Gewerbes im Monatsvergleich zu, nachdem sie zuvor geschwächelt hatten.

Die Kurse italienischer Staatspapiere gerieten unterdessen wegen der politischen Unsicherheit stark unter Druck. Im Gegenzug kletterte die Rendite zehnjähriger Anleihen um 0,1 Prozentpunkt und damit so stark wie seit zwei Monaten nicht mehr. Zuletzt lag sie bei 1,85 Prozent.

In der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone drohen Neuwahlen. Während Staatspräsident Sergio Mattarella eine Übergangsregierung zur Verabschiedung eines Staatshaushalts und eines neuen Wahlgesetzes anstrebt, lehnen die populistische Bewegung Fünf Sterne und die rechte Partei Lega eine Übergangsregierung ab. Sie sprechen sich stattdessen für rasche Neuwahlen aus. Auch in anderen südeuropäischen Ländern wie Spanien und Portugal zogen die Renditen in diesem Umfeld mit an.

Mit Spannung wird im weiteren Tagesverlauf die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit dem Iran erwartet. Trump will seinen Entschluss nach mitteleuropäischer Zeitrechnung gegen 20 Uhr bekanntgeben. Reaktionen dürfte der Beschluss jedoch vor allem auf dem Ölmarkt auslösen, weil der Iran ein großer Produzent im Ölkartell Opec ist./tos/bgf/fba

ISIN DE0009652644

AXC0249 2018-05-08/13:07