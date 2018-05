Wiesbaden - Die vor allem von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikte hinterlassen erste Spuren in der deutschen Exportbilanz. Vor allem das Geschäft mit den USA schwächelte im ersten Quartal 2018, wie aus am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Angetrieben wurde der Export hingegen von der Nachfrage nach "Made in Germany" in Europa.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres führte Deutschland insgesamt Waren im Wert von 327,9 Milliarden Euro aus. Das waren 2,8 Prozent mehr als im starken Vorjahreszeitraum. Damals waren die Ausfuhren um 8,6 Prozent gestiegen. Die Importe kletterten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,9 Prozent auf 267 Milliarden Euro.

Der Aussenhandelsverband BGA sieht erste Auswirkungen der "globalen Störfeuer und Unsicherheiten". Rückgänge habe es im Handel mit dem Brexit-Land Grossbritannien und den USA gegeben. "Die EU-Mitgliedsstaaten hingegen haben sich einmal mehr als wichtigster Partner erwiesen. Dies unterstreicht erneut die Bedeutung der EU für Deutschland", sagte BGA-Präsident Holger Bingmann. Für das laufende Jahr erwartet der BGA trotz der Unsicherheiten bei den Exporten das fünfte Rekordjahr in Folge.

Im Handel mit Staaten ausserhalb der Europäischen Union gab es im ersten Quartal ein Minus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...