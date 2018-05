Eine gewählte Regierung scheint es in Italien so schnell nicht zu geben - weiteres Chaos droht. An den Aktienmärkten dominiert die Unsicherheit.

Aus Sorge vor einem politischen Chaos und Neuwahlen in Italien haben Aktien- und Anleihen-Anleger am Dienstag die Flucht ergriffen. Die Mailänder Börse rutschte um zwei Prozent auf 24.074 Punkte ab und verzeichnete damit die höchsten Verluste unter den europäischen Aktienindizes. Vor allem Banken standen auf den Verkaufslisten, der Branchenindex verlor 2,5 Prozent und lag auf dem tiefsten Stand seit drei Wochen.

Die Rendite der ...

