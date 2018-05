Frankfurt - Mit dem Templeton Emerging Markets Balanced Fund (ISIN LU0608807516/ WKN A1JJKN) können Anleger an dem dynamischen Wachstum der Emerging Markets partizipieren, ohne den Schwankungen des Aktienmarktes 1:1 ausgesetzt zu sein, so die Experten von Franklin Templeton.Das erste Quartal 2018 sei an den Aktienmärkten relativ turbulent verlaufen. Die von der US-Regierung eingeleiteten protektionistischen Maßnahmen sowie die Sorge vor einem Handelskrieg hätten weltweit die Aktienkurse auf Talfahrt geschickt - eingeschlossen die Emerging Markets. Nichtsdestotrotz seien die Aussichten für die aufstrebenden Regionen trotz der seit kurzem zunehmenden Volatilität solide. Die Schwellenmärkte hätten sich in der Vergangenheit immer von externen Schocks erholt und Anfang 2018 inmitten eines wechselhaften Handelsumfelds eine gesunde Widerstandsfähigkeit gezeigt.

