Die Commerzbank hat die Einstufung für Qiagen auf "Buy" belassen. Nachdem der Diagnostikspezialisten überraschend positiv in das Jahr gestartet sei, habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes Ebit) angehoben, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wesentlichen Wachstumstreiber würden sogar noch an Bedeutung gewinnen, und seine Zuversicht bezüglich das langfristigen Erlöswachstums nehme zu./la/zb Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0094 2018-05-08/13:11

ISIN: NL0012169213