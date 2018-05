Flammenhemmder Füllstoff und das auch noch umweltfreundlich und ungiftig? - Mit diesem Trend will es das deutsche Unternehmen Nabaltech weit bringen. Egbert Prior sieht in dem deutschen Unternehmen viel Potenzial. Gerade beim Zukunfts-Thema Elektromobilität könnten mit dem von Nabaltech verwendeten Füllstoff, Feuer-Unfälle, wie jüngst bei Tesla der Vergangenheit angehören. Mehr zu Nabaltech und der Aktie erfahren Sie in diesem Interview.