Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dialog Semiconductor vor Zahlen von 25,50 auf 19,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Chiphersteller dürfte von einem soliden ersten Quartal berichten, für das zweite Jahresviertel seien die Aussichten wegen einer Abschwächung am Smartphone-Markt aber dürftig, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht das Risiko von Marktanteilsverlusten beim wichtigen Kunden Apple und nahm die Aktie daraufhin auf die Liste der am wenigsten bevorzugten Aktien auf./tih/jha/ Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-05-08/13:18

ISIN: GB0059822006