DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Tags des Sieges 1945 geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.660,80 -0,34% -1,86% Euro-Stoxx-50 3.543,47 -0,58% +1,13% Stoxx-50 3.101,65 -0,37% -2,40% DAX 12.871,78 -0,59% -0,36% FTSE 7.567,94 +0,01% -1,57% CAC 5.497,56 -0,61% +3,48% Nikkei-225 22.508,69 +0,18% -1,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,12 -14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,85 70,73 -1,2% -0,88 +16,3% Brent/ICE 75,44 76,17 -1,0% -0,73 +15,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,77 1.312,89 -0,2% -3,12 +0,5% Silber (Spot) 16,44 16,48 -0,3% -0,04 -2,9% Platin (Spot) 909,50 912,50 -0,3% -3,00 -2,2% Kupfer-Future 3,02 3,06 -1,2% -0,04 -8,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leichte Verluste zum Handelsstart am Dienstag an der Wall Street zeigen die Terminkontrakte auf die Aktienindizes an. Im Mittelpunkt steht die anstehende Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über das Atomabkommen mit dem Iran. Im Vorfeld dürfte der Handel von Zurückhaltung geprägt sein, vermuten Händler. "Es scheint so, dass Trump einmal mehr der Hauptfaktor für das kurzfristige Marktsentimenet sein wird", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Sollte Trump das Abkommen aufkündigen, könnten die Spannungen mit Handelspartnern wie China oder Russland zunehmen. Der Ölpreis dürfte weiter nach oben laufen.

Daneben steht noch eine Reihe von Unternehmenszahlen auf der Agenda. Der Kurs des Autovermieters Hertz Global Holdings dürfte unter Druck geraten. Der Verlust im ersten Quartal fiel mit 202 Millionen Dollar höher aus als erwartet. Der Umsatz übertraf aber die Analystenschätzungen, er legte um 8 Prozent zu auf 2,1 Milliarden Dollar. Auch die Zillow-Aktie wird im Minus erwartet. Der Immobiliendatenanbieter übertraf zwar in seinem ersten Quartal ergebnisseitig knapp die Erwartungen, enttäuschte aber mit dem Ausblick. Rambus verloren am späten Montag nach der Zahlenvorlage des Chipherstellers 1,8 Prozent, die Aktie des Kranherstellers Manitowoc war dagegen um 8,3 Prozent vorgerückt.

21st Century Fox dürften zulegen. Einem Bericht zufolge bereitet Comcast ein komplett in bar gehaltenes Gebot für das Medienunternehmen vor, um damit das Gebot von Disney für einige Fox-Vermögenswerte zu übertrumpfen. Snap gewinnen vorbörslich 2 Prozent, nachdem der Finanzchef das Unternehmen, das jüngst mit enttäuschenden Geschäftszahlen aufgewartet hatte, verlassen wird. Derweil geben Tesla 0,8 Prozent nach. Elon Musk hat seine Position als größter Anteilseigner bei dem Elekroautobauer weiter ausgebaut. Der Tesla-CEO kaufte Aktien im Wert von 9,85 Millionen US-Dollar, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

Im Laufe des Tages:

- US/Liberty Global Inc, Ergebnis 1Q (nach US-Börsenschluss)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Kursplus der vergangenen beiden Handelstage legen die Börsen in Europa eine Verschnaufpause ein. Die Anleger agieren vorsichtig vor der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump am Abend um 20.00 Uhr MESZ, ob die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen werden oder nicht. Die Entscheidung könnte für stärkere Bewegungen an den Ölmärkten sorgen, aber auch darüber hinaus. So könnte sich das Verhältnis der USA zu den westlichen Staaten, die an dem Abkommen festhalten wollen, weiter eintrüben. Am Dienstag gerät der Ölpreis nach der jüngsten Rally leicht unter Druck. Tendenziell belastend wirkt weiter, dass es im Handelskonflikt USA/China weiter keine Lösung gibt. Die Börse in Mailand stellt mit einem Anschlag von über 2 Prozent das Schlusslicht in Europa. Die Verlierer kommen aus allen Bereichen. Belastend wirkt sich aus, dass alle Versuche einer Regierungsbildung zwischen den politischen Parteien in Italien gescheitert sind. Von schwachen Geschäftszahlen ist im Handel mit Blick auf Deutsche Post die Rede. Der Kurs bricht um 6,2 Prozent ein. Beiersdorf stellen dagegen mit einem Plus von 2,2 Prozent den Gewinner im DAX. Das organische Umsatzplus von Beiersdorf im ersten Quartal wird positiv bewertet. Aus dem DAX hat zudem Munich Re ihre Geschäftszahlen vorgelegt. Vergleichsweise schwach hat beim Rückversicherer das Anlageergebnis abgeschnitten. Der Kurs gibt um 0,5 Prozent nach. In der Schweiz stürzen Adecco um 5 Prozent ab. Obwohl Analysten jüngst bereits etwas vorsichtiger wurden, fiel das EBITDA nach Aussage eines Analysten rund 6 Prozent unter der Markterwartung aus. Auch Lafargeholcim stehen mit einem Minus von 1,3 Prozent unter Druck. Die Geschäftszahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heißt es bei Davy Research. Im deutschen MDAX fallen LEG Immobilien nach schwachen Geschäftszahlen um 2,5 Prozent. Evonik geben 1,7 Prozent ab, hier hat der Umsatz die Erwartungen leicht verfehlt. Baader Helvea macht im Zahlenwerk von Zalando zum ersten Quartal 2018 Licht und Schatten aus. Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es für die Aktie um 3 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di., 7:55 Uhr Mo, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1877 -0,37% 1,1917 1,1926 -1,1% EUR/JPY 129,36 -0,53% 129,96 130,24 -4,4% EUR/CHF 1,1908 -0,39% 1,1955 1,1957 +1,7% EUR/GBP 0,8785 -0,08% 0,8792 1,1379 -1,2% USD/JPY 108,91 -0,17% 109,05 109,20 -3,3% GBP/USD 1,3520 -0,29% 1,3556 1,3570 +0,1% Bitcoin BTC/USD 9.314,23 -1,2% 9.363,19 9.356,15 -31,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Aufwärtstrend hat sich fortgesetzt. Nach erneut positiven Vorgaben aus den USA dominierten auf breiter Front die Pluszeichen. Eine Ausnahme machte nur Südkorea. Dort fiel der Index nach dem Feiertag am Montag nach Anfangsgewinnen immer weiter zurück und schloss im Minus. Zur guten Stimmung trugen robust ausgefallene Handelsdaten Chinas bei. Dabei stiegen die Importe im April noch kräftiger als die ebenfalls deutlich höher und besser als gedacht ausgefallenen Exporte. Zu dem etwas gemächlicheren Aufschwung in Tokio dürften enttäuschende Konsumausgaben der Japaner beitragen haben. Deren Ausgaben sanken bereits zum zweiten Mal in Folge. "Die Risikofreude steigt derzeit wieder", kommentierte Jingyi Pan, Marktstratege bei IG Group die positive Stimmung an den Aktienmärkten. Zugleich warnte er mit Blick auf die Nachhaltigkeit der Käufe, dass der Markt nun auf US-Präsident Donald Trump warte. Vor allem für die Ölpreise dürften hiervon Impulse ausgehen. Tagesfavoriten in China waren die Versicherer. Nachdem die Kurse in dem Sektor monatelang gefallen seien, habe nun der Regulierer mit Details zu einem steuergestaffelten Pensionsschema für Kauflaune gesorgt, hieß es. China Taiping sprangen um 6,3 Prozent auf ein Sechswochenhoch, China Life und Ping An zogen um mehr als 2 Prozent an. Unter den Einzelwerten stachen in Hongkong Geely mit einem Plus im Späthandel von rund 5 Prozent heraus. Für Kaufinteresse sorgte der gute Absatz des Autoherstellers. In Sydney profitierten Westpac weiter von den gut ausgefallenen Geschäftszahlen der Bank, denen nun positive Analystenkommentare folgten. Westpac zogen um 1,4 Prozent an.

CREDIT

Kaum verändert präsentieren sich am Dienstagmittag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Bewegung ist bei den italienischen Staatsanleihen zu beobachten. Dort findet eine deutliche Spreadausweitung gegenüber den Bundesanleihen statt, nachdem alle Versuche einer Regierungsbildung zwischen den politischen Parteien gescheitert sind. Der italienische Staatspräsident Mattarella sprach sich nun für eine Expertenregierung aus, die bis Jahresende im Amt bleiben soll. M5S und Lega wollen die Expertenregierung nicht unterstützen und fordern Neuwahlen bereits im Juli. Aus Marktsicht bedeuten die neuesten Entwicklungen eine weiter anhaltende Unsicherheit, was Anleger grundsätzlich nicht schätzten, heißt es aus dem Hause der DZ Bank. Politische Unsicherheit begünstigt BTP-Spreadausweitungen. Dies ist auch am Anleihemarkt zu beobachten. Dort laufen die Spreads der italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von fünf bis zehn Jahren gegenüber den Bundesanleihen um 5 bis 8 Basispunkte auseinander.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Munich Re mit starkem Jahresauftakt

Ein wesentlich niedrigeres Großschadensaufkommen als im Vorjahreszeitraum hat dem Rückversicherer Munich Re im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die Gewinnprognose bestätigte der DAX-Konzern. Bei der Entwicklung der Schaden-Kosten-Quote wird er optimistischer.

Eon startet stark in das neue Jahr

Der Energieversorger Eon hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als von den Märkten erwartet. Die Essener erreichten einen bereinigten Überschuss von 727 Millionen Euro. Analysten hatten dagegen nur 670 Millionen Euro vorausgesagt. Im Auftaktquartal 2017 hatte der Gewinn bei nur 525 Millionen Euro gelegen.

Continental verdient auch unter dem Strich weniger

Continental hat im ersten Quartal wegen negativer Wechselkurseffekte auch netto etwas weniger verdient. Der Rückgang hielt sich mit 1,6 Prozent auf 738 Millionen Euro aber in Grenzen. Der Autozulieferer hatte bereits Ende April über einen Einbruch des operativen Gewinns um ein Zehntel berichtet. Den Ausblick für 2018 bestätigte der DAX-Konzern.

Deutsche Post verdient operativ nur leicht mehr - Jahresprognose bestätigt

Die Deutsche Post hat im ersten Quartal operativ etwas mehr verdient, blieb aber aufgrund von Rückgängen im Paket- und Briefgeschäft sowie im Segment Supply-Chain - Lager- und Transportleistungen entlang der Lieferketten - unterhalb der Erwartungen. Die Prognosen für das Gesamtjahr und für 2020 wurden bestätigt.

Beiersdorf wächst dank hoher Nachfrage

Beiersdorf hat im ersten Quartal dank Verbesserungen in beiden Segmenten Consumer und Tesa und einer starken Nachfrage den organischen Umsatz signifikant gesteigert. Der Konsumgüterkonzern bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr, obwohl das Umsatzwachstum im Anfangsquartal die Jahresprognose übertraf.

Audi-Absatzwachstum schwächt sich im April ab

Audi hat im April mehr Autos verkauft und dabei von weiteren Zuwächsen in China profitiert. Gegenüber dem ersten Quartal 2018 hat sich das Wachstum allerdings etwas abgeschwächt. Weltweit setzte der Premiumhersteller mit 160.900 Fahrzeugen 3,1 Prozent mehr ab als vor einem Jahr.

Commerzbank mit Kundenwachstum zu Jahresbeginn - Erträge stagnieren

Die Commerzbank hat ihre Einnahmen im ersten Quartal nicht steigern können. "Die Erträge entwickelten sich im Vergleich zum Vorquartal stabil", sagte Vorstandschef Martin Zielke auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns. In Bezug auf die Kunden habe die Bank ihren Wachstumskurs aber fortgesetzt.

Siemens verzichtet in Kraftwerkssparte auf Standortschließungen

Siemens wird bei seinen angekündigten Einschnitten im Kraftwerksgeschäft und in der Antriebssparte nach Möglichkeit betriebsbedingte Kündigungen vermeiden und auf die umstrittene Schließung ganzer Produktionsstandorte verzichten. Darauf Bis Ende September wollen beide Seiten die Details für einen Interessenausgleich und Sozialplan aushandeln.

Mercedes-Benz erhält Auftrag für bis zu 950 Stadtbusse

Daimler hat in seiner Bussparte einen Auftrag für bis zu 950 Stadtbusse erhalten. Es sei der größte Einzelauftrag aller Zeiten für den Mercedes-Benz Citaro und gleichzeitig der größte Auftrag eines deutschen Verkehrsbetriebs, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Eon erwartet weiter angespannte Lage in Großbritannien

Eon hat zu hohe Erwartungen an sein Geschäft auf dem umkämpften Markt in Großbritannien gedämpft. "Ich gehe davon aus, dass in den nächsten drei Quartalen die Lage im UK-Markt weiter angespannt bleiben wird", erklärte Finanzvorstand Marc Spieker am Dienstag. Es sei mit weiterhin hohen Kundenwechselraten und großem Wettbewerb zu rechnen.

Weiteres Eon-Treffen mit Gewerkschaften zu Innogy

In den Gesprächen zwischen Eon und Gewerkschaften über eine Jobgarantie für die Mitarbeiter des von der Zerschlagung bedrohten Energieversorgers Innogy wird am Freitag die nächste Runde eingeläutet. Eon-Finanzvorstand Marc Spieker bestätigte am Dienstag das Treffen, wollte aber keine Details nennen.

Axel Springer trennt sich von Beteiligung an türkischer Dogan TV

Axel Springer hat sich in der Türkei früher als geplant von der Beteiligung an dem Sender Dogan TV getrennt. Der Medienkonzern habe sich mit der Dogan Holding auf den vorzeitigen Verkauf verständigt. Wie Axel Springer mitteilte, wurde der 7-Prozent-Anteil für 160 Millionen Euro verkauft.

Axel Springer profitiert von Digitalangeboten - Prognose bestätigt

Axel Springer hat im ersten Quartal dank weiter guter Geschäfte mit digitalen Medien mehr umgesetzt und den Gewinn kräftig gesteigert. Der Medienkonzern erzielte dabei in allen operativen Segmenten Umsatz- und Ergebniszuwächse. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das MDAX-Unternehmen.

Symrise bekräftigt nach starkem organischen Wachstum Prognose

Der Aroma- und Duftstoffhersteller Symrise hat im ersten Quartal 2018 infolge höherer Rohstoffpreise und negativer Wechselkurseffekte zwar weniger verdient, ist aber organisch deutlich gewachsen. An seinen Zielen für das Gesamtjahr hält der MDAX-Konzern ebenso fest wie an seiner mittelfristigen Prognose.

Evonik wächst im ersten Quartal deutlich profitabel

Evonik ist zum Jahresstart trotz ungünstiger Wechselkurse leicht gewachsen. Der Spezialchemiekonzern profitierte von höheren Verkaufspreisen sowie leicht gestiegenen Mengen und verbuchte in den ersten drei Monaten ein um 14 Prozent höheres bereinigtes Betriebsergebnis von 679 Millionen Euro. Zu dieser Verbesserung trugen alle drei Segmente bei.

Lange Verzögerung bei Datteln 4 kann Uniper-Dividende gefährden

Eine zusätzliche Verzögerung bei der Inbetriebnahme des Pannenkraftwerks Datteln 4 würde die von Uniper in Aussicht gestellte Dividendensteigerung in 2020 gefährden. Das räumten Uniper-Chef Klaus Schäfer und Finanzvorstand Christopher Delbrück in einer Telefonkonferenz mit Analysten nach Vorlage der Zahlen für das erste Quartal ein.

Zalando hält sein Wachstumstempo, macht aber Verlust

Der Online-Modehändler Zalando hat sein Wachstumstempo im ersten Quartal gehalten, musste angesichts des langen Winters aber einen massiven Ertragseinbruch hinnehmen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 15 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch 5,1 Millionen Gewinn erzielt worden waren.

LEG Immobilien von höheren Instandhaltungkosten belastet

Belastet von höheren Instandhaltungskosten im ersten Quartal hat LEG Immobilien operativ etwas weniger verdient. Den Ausblick bestätigte das MDAX-Unternehmen dennoch. Für dieses und das kommende Jahr rechnet der Wohnimmobilienkonzern mit weiteren Zuwächsen beim operativen Ergebnis. Zudem kündigte LEG eine Erhöhung der Ausschüttungsquote an.

Alibaba übernimmt Rocket-Internet-Gründung Daraz

Der chinesische Onlinehändler Alibaba übernimmt die südasiatische E-Commerce-Plattform Daraz aus der Startup-Schmiede Rocket Internet. Daraz wurde 2012 in Pakistan gegründet und hat sich nach Angaben von Rocket Internet seither zur beliebtesten Online-Shopping-Seite des Landes entwickelt.

Schaeffler verdient wegen höherer Kosten weniger

Belastet von höheren Forschungsaufwendungen hat Schaeffler im ersten Quartal bei etwas geringeren Erlösen deutlich weniger verdient. Zudem bremsten den Autozulieferer Kosten für den Umbau des Konzerns. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält das Unternehmen trotz des schwächeren Jahresstarts fest.

Wacker Neuson bekräftigt nach Rekordumsatz im Auftaktquartal Prognose

Der Baumaschinenkonzern Wacker Neuson ist im ersten Quartal 2018 kräftig gewachsen und hat seine Jahresziele bekräftigt. Der Umsatz wuchs um über 9 Prozent auf 371 Millionen Euro - laut Wacker Neuson ein Rekordniveau. Währungsbereinigt lag das Umsatzplus bei 14 Prozent.

Deutsche Beteiligungs AG verzeichnet Gewinneinbruch

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet und die vor kurzem drastisch reduzierte Jahresprognose bestätigt. Grund für das schlechtere Abschneiden in den ersten sechs Monaten sei eine Stimmungsänderung an den Börsen, was zu geringeren Bewertungen geführt habe.

Scout24 steigert Umsatz im ersten Quartal zweistellig

Die Scout24 AG ist mit einem hohen Umsatz- und Ergebniswachstum ins neue Jahr gestartet. Der Betreiber der Portale Immobilienscout24 und Autoscout24 sieht sich bei seiner Prognose auf Kurs. Der Umsatz kletterte im Zeitraum von Januar bis März um 10,3 Prozent auf 123,4 Millionen Euro.

SGL Carbon bestätigt mit endgültigen Zahlen erhöhte Prognose

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon hat im ersten Quartal den Umsatz um 22 Prozent auf 263 Millionen Euro gesteigert und das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) auf 21 Millionen Euro verdoppelt. Das Konzernergebnis erreichte 32,2 Millionen Euro. Vor Jahresfrist war hier noch ein Fehlbetrag von 0,3 Millionen Euro verbucht worden.

Heidelberger Druck hält Marge und sieht sich bei Zielen auf Kurs

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre operativen Ziele erreicht und sieht sich bei den Mittelfristzielen auf Kurs. Beim Nettogewinn musste das SDAX-Unternehmen aufgrund von Belastungen in den USA Abstriche machen.

Tom Tailor weitet Verlust wegen Umbau aus - Rohertragsmarge steigt

Der in der Restrukturierung steckende Modekonzern Tom Tailor hat seinen Verlust im ersten Quartal ausgeweitet. Die Marke Bonita belastet weiterhin. Demgegenüber wies die namensgebende Marke auf vergleichbarer Basis ein Wachstum auf. Die Rohertragsmarge des Konzerns legte zu.

Elmos Semiconductor bekräftigt nach gutem Jahresstart Prognose

Das Halbleiterunternehmen Elmos hat im Auftaktquartal 2018 mehr umgesetzt und verdient als vor einem Jahr und seine Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Umsatz wuchs um 4,5 Prozent auf 63,5 Millionen Euro. Das EBIT kletterte überproportional um rund 68 Prozent auf 7,9 Millionen Euro.

Voltabox verringert Verlust in 1Q und bestätigt Jahresprognose

Voltabox hat im ersten Quartal den Umsatz um einen zweistelligen Prozentsatz gesteigert und den Verlust verringert. An seinen Jahreszielen hält der Systemanbieter für Elektromobilität in industriellen Anwendungen fest. Der Konzernumsatz wuchs im ersten Quartal um 22,6 Prozent auf 5,1 Millionen Euro.

Schaltbau schafft im ersten Quartal operativen Gewinn

Der Verkehrstechnikkonzern Schaltbau hat im ersten Quartal von einer soliden Nachfrage in der mobilen Verkehrstechnik und im Komponentengeschäft profitiert. Der Umsatz legte zu und das operative Ergebnis war wieder im positiven Bereich. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte die Schaltbau Holding AG.

Instone Real Estate will 2018 spürbar wachsen

Das Immobilienunternehmen Instone will durch die Vergrößerung seines Projektportfolios weiter wachsen und in diesem Jahr deutlich mehr umsetzen als im vergangenen Jahr. Insgesamt peilt die Instone Real Estate Group für 2018 Umsatzerlöse von rund 320 bis 330 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von 42 bis 48 Millionen Euro an.

Vapiano übernimmt Mehrheit an Australien-Joint-Venture

Die Restaurantkette Vapiano baut ihr Australien-Geschäft aus. Das Unternehmen hat seinen Anteil an seinem bestehenden Joint Venture in dem Land auf 75 von 50 Prozent erhöht. Durch die Aufstockung wird das Australien-Geschäft fortan in den Konzernabschluss der Vapiano SE mit einbezogen und voll konsolidiert.

Lafargeholcim im ersten Quartal von hartem Winter betroffen

Der Schweizer Baustoffhersteller Lafargeholcim hat im ersten Quartal wegen des außergewöhnlich langen und zeitweilig strengen Winters auf der Nordhalbkugel sowie Schwächen in einigen Märkten des Nahen Ostens und Afrikas operativ 13,4 Prozent weniger verdient als im Vorjahreszeitraum.

Takeda legt Angebot für Shire über 62 Milliarden Dollar vor

Nach monatelangem Ringen um die Kontrolle von Shire ist der japanische Pharmakonzern Takeda bei seinem irischen Wettbewerber nun endlich am Ziel. Beide Seiten einigten sich auf eine Übernahme. Es handelt sich dabei um den bisher größten Zukauf des japanischen Pharmariesen im Ausland.

Standard Life akzeptiert Kündigung der Kooperation durch Llodys nicht

Der Vermögensverwalter Standard Life Aberdeen will die Beendigung einer Kooperationsvereinbarung durch Lloyds nicht hinnehmen. Standard Life teilte mit, Gespräche über eine Beilegung des Streits um die Kooperation in der Vermögensverwaltung zu führen.

Telecom Italia behält CEO und ernennt neuen Chairman

Die Führungsfrage bei Telecom Italia ist geklärt. Der Konzern verlängerte den Vertrag von CEO Amos Genish und ernannte Fulvio Conti zum neuen Chairman. Der aktivistische Investor Elliott Management hatte in seinem Machtkampf um Telecom Italia einen Sieg gegen Großaktionär Vivendi eingefahren.

Adecco enttäuscht im 1. Quartal mit Gewinneinbruch

Adecco hat im ersten Quartal wegen schwächerer Geschäfte in Nordamerika und Großbritannien deutlich weniger verdient. Zudem belasteten den Schweizer Personaldienstleister höhere Investitionen. Anleger reagieren enttäuscht, die Adecco-Aktie verliert im Mittagshandel knapp 6 Prozent an Wert.

Toshiba glaubt nicht mehr an Verkauf der Chipsparte - Kreise

Toshiba hat den Verkauf der Halbleitersparte offensichtlich ad acta gelegt und sucht nun verstärkt nach Alternativen. Sachkenner führen dazu an, dass die Manager nicht mehr an ein kurzfristiges Plazet der chinesischen Kartellwächter für den 18 Milliarden US-Dollar schweren Deal glaubten.

