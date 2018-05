Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Aromenhersteller die Erwartungen übertroffen, beim operativen Gewinn (Ebitda) aber verfehlt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den Wachstumsaussichten habe er keine Zweifel./ajx/gl Datum der Analyse: 08.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-05-08/13:20

ISIN: DE000SYM9999