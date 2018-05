Morgan Stanley hat ArcelorMittal nach der von der EU unter Auflagen genehmigten Übernahme der italienischen Stahlfirma Ilva auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dies sei die letzte Hürde vor dem Abschluss der Transaktion gewesen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Beiträge von Ilva seien noch nicht in seinem Bewertungsmodell enthalten. Er sehe strategische Vorteile, aber kurzfristig nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse des Stahlkonzerns ArcelorMittal./ck/gl Datum der Analyse: 07.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2018-05-08/13:21

ISIN: LU1598757687