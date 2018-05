Wien/Stuttgart (ots) - Mit sofortiger Wirkung übernimmt Stefan Imhof die Leitung der Region Hamburg für das weltweit größte Unternehmernetzwerk BNI (Business Network International). Der erfahrene Netzwerker betreut bereits erfolgreich die Region Lübeck und erweitert nun seinen Tätigkeitsbereich auf eine weitere Hansestadt. Ziel des auf Empfehlungsmarketing aufgebauten Netzwerkes ist es, lokale und regionale Unternehmer zu stärken und mit mehr Kontakten zu versorgen, die dann zu mehr Umsätzen führen. 2017 konnten sich BNI-Unternehmer in Hamburg auf diesem Weg über zusätzlichen Umsatz von über 20 Mio. Euro freuen.



"Es bereitet mir große Freude, nun auch Unternehmer aus Hamburg intensiv dabei zu unterstützen, mit dem strukturierten BNI-Marketingprogramm mehr und bessere Geschäfte zu erzielen. Als Organisationsberater und Business-Coach weiß ich aus der Tiefe vieler klein- und mittelständischer Unternehmen, dass ein strategisches Empfehlungsmarketingprogramm es definitiv leichter macht, den Betriebserfolg durch erfolgreichen Beziehungsaufbau für die Zukunft zu sichern", sagt Stefan Imhof über seine spannende Herausforderung. "Das positive BNI-Wertesystem und eine zeitverantwortliche Organisation helfen, Unternehmerpersönlichkeiten zu fördern und Wachstum zu stabilisieren. Aktuell nutzen rund 200 regionale und lokale Unternehmer BNI-Teams in Hamburg, ein weiteres Unternehmerteam ist im Aufbau. Es ist mir eine Ehre, die BNI-Kultur in Hamburg weiter zu entwickeln. Ich habe den Wunsch, engagierte Unternehmer in Hamburg zu starken Teams zusammen zu führen!", ergänzt Imhof.



Zwtl.: 3-facher Vater und ehemaliger Profi-Schauspieler



Stefan Imhof ist seit 2008 bei BNI, seit Juli 2017 leitet der Vater von drei Töchtern BNI-Lübeck und jetzt zusätzlich Hamburg. Der ehemalige Profi-Schauspieler der Bühnen der Landeshauptstadt Kiel ist seit 2006 Unternehmensberater und Business-Coach für klein- und mittelständische Unternehmen.



Zwtl.: 211.000 Unternehmer vertrauen auf das weltweit größte Unternehmernetzwerk



BNI wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit über 7.800 Unternehmerteams in über 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen.



[www.bni.hamburg] (http://www.bni.hamburg)



Rückfragehinweis: BNI GmbH & Co.KG Robert Nürnberger Leitung Brandmanagement & Communications +43 1 308 64 61-24 r.nuernberger@bni-no.de www.bni.de



OTS: BNI GmbH & Co.KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112032 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112032.rss2