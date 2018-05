Zehn Sparkassen haben hoch verzinste Sparverträge gekündigt. Andere fordern Sparer auf, die Verträge freiwillig aufzulösen. Was Kunden tun können.

Wer Geld anlegen will, hat es angesichts der Minizinsen nicht leicht - erst recht, wenn es um Sparverträge geht. Eine attraktive Verzinsung bieten aber noch einige alte, lang laufende Sparverträge. Sie werfen mit der Zeit immer höhere Erträge ab, weil es beständig höhere Prämien gibt.

Doch einige Sparkassen und Banken wollen solche Verträge nicht weiterführen und kündigen sie. Ob und wann das erlaubt ist, gilt allerdings als umstritten. Es gibt bereits etliche Gerichtsverfahren.

Wie viele Fälle sind bekannt?

Bisher sind zehn Sparkassen bekannt, die Verträge gekündigt haben. Sie stammen vor allem aus Sachsen-Anhalt und Sachsen. Unter anderem sind folgende Geldhäuser so vorgegangen: die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld, die Sparkasse Bautzen, die Erzgebirgssparkasse, die Harzsparkasse, die Sparkasse Leipzig, die Kreissparkasse Stendal und die Sparkasse Zwickau.

Einige tausend Kunden sind betroffen. Zwar geben nicht alle Sparkassen an, wie viele Verträge sie genau gekündigt haben. Es geht aber um mindestens 13.500.

Um was für Sparverträge geht es genau?

In der Regel geht es um so genannte Prämiensparverträge, oft heißen sie "S-Prämiensparen flexibel". Meist haben die Verträge keine fixe Laufzeit. Es gibt aber auch Verträge mit einer Laufzeit von 99 Jahren. Dabei zahlen die Kunden regelmäßig, zum Beispiel monatlich, feste Sparraten auf das Konto ein.

Auf die Sparguthaben zahlt die Sparkassen einen variablen Zins. Daneben bekommt der Sparer ab einer bestimmten Vertragslaufzeit Prämien. Das heißt, dass die Verträge erst wirklich attraktiv sind, wenn die Sparer mehrere Jahre lang Geld beiseitegelegt haben.

Die Prämie kann nach 15 Jahren beispielsweise 50 Prozent der jährlichen Sparsumme betragen. Das heißt: Zahlt der Kunde im Laufe des fünfzehnten Jahres 1200 Euro ein, erhält er einen Bonus von 600 Euro.

In einigen Fällen haben Sparkassen im Vertrag explizit angegeben, dass die Prämie auch in den folgenden Sparjahren, zum Beispiel noch im 25. Sparjahr, 50 Prozent beträgt. Teils haben Sparkassen auch in Werbeflyern vorgerechnet, wie viel Vermögen Kunden in 25 Jahren erreichen können.

Um was für Verträge ging es im Fall der Sparkasse Ulm?

Eine Sparkasse, die Sparverträge loswerden wollte, hat für besonders viele Schlagzeilen gesorgt. Die Sparkasse Ulm hatte vor fünf Jahren Tausende Kunden aus teils noch langlaufenden, attraktiv verzinsten Sparverträgen namens "Scala" gedrängt, weil sie wegen der Niedrigzinsphase in der Euro-Zone mit den Verträgen Verluste machte.

Im Fall Scala ging es um rund 21.000 Besitzer dieser Sparverträge. Die attraktiven Verträge bieten Zinsen von teils mehr als drei Prozent und laufen noch bis maximal 2030. Das Besondere an den Scala-Verträgen ist, dass Kunden die monatlichen Sparraten nach Belieben erhöhen können.

Einige Kunden hatten sich vor Gericht dagegen gewehrt, dass die Sparkasse sie aus den gut verzinsten Scala-Verträgen drängen wollte. Vor dem Oberlandesgericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...