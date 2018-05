Der Verkauf des Druckerherstellers an Fujifilm droht sich weiter hinzuziehen. Die Investoren Icahn und Deason fordern einen höheren Preis.

In ihrem Kampf gegen die vereinbarte Übernahme des schwächelnden US-Druckerherstellers Xerox durch Japans Fujifilm wollen die Investoren Carl Icahn und Darwin Deason einen deutlich höheren Preis durchsetzen.

Die beiden Xerox-Großaktionäre forderten in einem offenen Brief an die übrigen Anteilseigner Barangebote von mindestens 40 Dollar pro Aktie. Damit würde Xerox mit mehr als zehn Milliarden Dollar bewertet und damit deutlich höher als bei der geplanten 6,1-Milliarden-Übernahme durch den langjährigen Xerox-Partner Fujifilm.

In dem Brief an die Aktionäre zeigten sich die beiden Milliardäre, die zusammen rund 15 Prozent an Xerox halten, zuversichtlich, dass andere Kaufinteressenten bereits in den Startlöchern stünden. Auch alleine könnte Xerox besser aufgestellt sein. Zugleich griffen ...

