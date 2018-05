Riga, Lettland (ots/PRNewswire) -



Eine innovative neue Weltmarke, Rooster Rojo Tequila (http://roosterrojo.com), sponsert das J2Racing (http://j2-racing.com)-Team, das in einem der anspruchsvollsten Autorennen der Welt antritt: dem ADAC Zurich 24h-Rennen (http://www.nuerburgring.de/en/home.html), das am 12. und 13. Mai auf dem Nürburgring stattfindet. Das J2Racing-Team tritt in einem Porsche der neuesten Generation und mit vier tempoliebenden Fahrern an und ist ebenso wie seine Sponsoren überzeugt von seinen Siegesaussichten im wichtigsten Rennen der Saison.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640947/Amber_Beverage_Group_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687803/ABG_Rooster_Tequila.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/687804/J2Racing_Team.jpg )



"Diese Sponsoringvereinbarung richtet sich nach dem alten Sprichwort 'Gleich und Gleich gesellt sich gern'. Unser Spitzenreiter in der Tequila-Kategorie Rooster Rojo Tequila erhält immer wieder die höchsten internationalen Auszeichnungen, und wir erwarten dieselben Ergebnisse vom ambitionierten J2Racing-Team", so Seymour Ferreira, Chief Executive Director der Amber Beverage Group.



Das J2Racing-Team muss sich keine Sorgen machen, da es in einem der leistungsstärksten Rennwagen auf der Piste antritt: dem Porsche 991.2 GT3 Cup 2018. Diese "Bestie" bringt es auf 280 km/h, dank ihres Motors mit beeindruckenden 480 PS. Der Rennwagen im Wert von rund 240.000 EUR ist weiß mit schwarzen und roten Streifen und trägt das unverwechselbare Logo von Rooster Rojo Tequila auf der Motorhaube.



Vier erfahrene J2Racing-Fahrer werden den Porsche die 25 Kilometer lange Rennstrecke entlang jagen: John Shoffner, Janine Hill, Arno Klasen und Duncan Huisman. Das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring ist eines der härtesten Langstreckenrennen in Deutschland. Auch 2018 verspricht es wieder ein Rennen der Superlative zu werden, in dem Mensch und Maschine einen Tag und eine Nacht lang bis an ihre Grenzen gebracht werden.



J2Racing (http://j2-racing.com) ist der Name, unter dem ein talentiertes und erfahrenes Team von Rennfahrern an internationalen und bekannten VLN- und ADAC-Rennen teilnimmt. Der Hauptsponsor des Teams ist der internationale Getränkekonzern Amber Beverage Group (http://amberbev.com), mit seiner herausragenden Marke Rooster Rojo (http://roosterrojo.com) - einem Premium-Tequila aus 100 % Blauer Agave, der wie das Team die Leidenschaft und Bereitschaft mitbringt, stets an erster Stelle zu stehen. Rooster Rojo ist eine erstklassige Tequila-Marke, die bereits zahlreiche Auszeichnungen in einigen der weltweit größten Getränke-Wettbewerbe gewonnen hat.



OTS: Amber Beverage Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129565 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129565.rss2



Pressekontakt: erhaltenSie von: Sabine Rutka, Consultant, "LEAD. Corporate Communication" E-Mail: sabine.rutka@lead.lv Tel.: +371-261-983-63 http://www.amberbev.com