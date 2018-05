(JK-Trading.com) - Der DAX ist kurz vor dem Test der psychologisch interessanten 13.000er Marke die Luft ausgegangen, am Dienstag notierte der deutsche Leitindex zur Mittagszeit etwas mehr als ein halbes Prozent im Minus. In der Tat könnte sich die Abwärtsbewegung in den Abend noch beschleunigen, sollte Donald Trump am Abend das Abkommen mit dem Iran aufkündigen. ...

