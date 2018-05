Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich für den früheren Brandenburger Ministerpräsidenten Matthias Platzeck (SPD) als Co-Vorsitzenden der Kohleausstiegs-Kommission ausgesprochen. "Matthias Platzeck kann Konsens. Er hat alles, was man für eine solche Aufgabe braucht", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Platzeck habe als ehemaliger Landesumweltminister den Klimaschutz im Blick und kenne zugleich "die Sorgen und Nöte der Menschen in den betroffenen Regionen."

Platzeck war bereits einer von drei Vorsitzenden der Kommission, die die Finanzierung des Atomausstiegs geregelt hat. Sie wurde als Vorbild für die Kohlekommission ins Gespräch gebracht. Dort habe Platzeck gezeigt, dass er "in kurzer Zeit Gräben überwinden und Kompromisse erarbeiten" könne, sagte Schulze. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß von Platzecks Nachfolger Dietmar Woidke. Der Ministerpräsident hatte der "Lausitzer Rundschau" gesagt, er freue sich, dass Platzeck bereit sei, einen Co-Vorsitz zu übernehmen.

Die Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" soll in den nächsten Wochen mit der Arbeit beginnen und noch in diesem Jahr ein Datum für das Ende des Kohlestroms in Deutschland nennen. Sie beschäftigt sich auch mit dem Strukturwandel in betroffenen Regionen, vor allem in Nordrhein-Westfalen und Ostdeutschland.

Aus Regierungskreisen hieß es am Dienstag, die Besetzung der Kommission sei noch nicht abschließend geklärt. Auch die Zahl der Co-Vorsitzenden stehe noch nicht fest. Die sächsische Landesregierung schlägt den ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich vor. Nach Darstellung aus Regierungskreisen ist klar, dass Umweltverbände, Gewerkschaften und Wirtschaft "auf Augenhöhe" vertreten sein sollen./ted/DP/jha

