Katastrophenschäden, wie die Hurrikan-Serie in 2017 bleiben aus - das macht der Rückversicherer im ersten Quartal daraus. Die Hurrikan-Serie im vergangenen Jahr richtete in den USA und der Karibik verheerende Schäden an. In diesem Jahr blieb es bisher ruhig. Wie sich die Munich Re im ersten Quartal geschlagen hat und was die Experten von DerAktionär raten, erfahren Sie in diesem Video von Johanna Claar.