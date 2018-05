Die Hoffnung und auch die Vorschusslorbeeren für die Deutsche Post waren groß, die Zahlen zum ersten Quartal dagegen ernüchternd. Das Pakete-Geschäft boomt, der Online-Handel tut sein Übriges und die Post müsste ein Mega-Geschäft machen. Nicht so im ersten Quartal 2018. Umsatz und Gewinn lagen deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Und jetzt will die Deustche Post noch richtig straffe Gesundheitsvorgaben für die Mitarbeiter ins Leben rufen. Weshalb es für die Aktie der Deutschen Post dennoch positiv aussieht, erfahren Sie in diesem Video von Johanna Claar.