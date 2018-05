Audi drohen in der Dieselkrise verpflichtende Rückrufe von Tausenden von Fahrzeugen durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Bei dem Verdacht geht es um die aktuellen Modelle A6 und A7.

Im Diesel-Abgasskandal nimmt das Kraftfahrt-Bundesamt die VW-Tochter Audi ins Visier. Wegen des Verdachts auf eine unzulässige Abschalteinrichtung bei Audi V6TDI-Fahrzeugen der Modelle A6 und A7 hat die Behörde eine amtliche Anhörung eingeleitet, wie ein KBA-Sprecher am Dienstag in Flensburg sagte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet. Auch das Bundesverkehrsministerium bestätigte dies. In Deutschland seien rund 33.000 und weltweit insgesamt rund 60.000 zugelassene Fahrzeuge betroffen. Audi soll nach "Spiegel"-Informationen die Produktion der Wagen eingestellt haben.

