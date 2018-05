Meist dauert es nach Abgabe der Steuererklärung mehr als sechs Wochen bis zum Steuerbescheid. Welche Finanzämter das schneller schaffen und was Steuerzahler tun können, um die Bearbeitung zu beschleunigen.

Für Steuerzahler, die eine Rückzahlung vom Finanzamt erwarten dürfen, sind lange Bearbeitungszeiten ein Ärgernis - oder zumindest eine Geduldsprobe. Im Ländervergleich der Bearbeitungszeiten von Steuererklärungen strapaziert Bremen die Nerven der Bürger am meisten. Acht bis neun Wochen dauert es durchschnittlich, bis die Hansestadt einen Steuerbescheid zustellt.

Gleich zwei Erhebungen haben das Tempo der Finanzämter bei der Bearbeitung von Steuererklärungen ermitteln. Das Portal für Online-Steuererklärungen Lohnsteuer-kompakt.de hat 300.000 Steuererklärungen seiner Kunden ausgewertet und Durchschnittwerte für alle Finanzämter errechnet, auf die mindestens 25 Steuerfälle entfielen. Der Bund der Steuerzahler hat die Finanzbehörden der Länder befragt.

Beide Statistiken sehen im Ländervergleich Bremen als Schlusslicht und Berlin an der Spitze, wenn es um einen möglichst schnellen Steuerbescheid geht. Und sie zeigen: Es dauert insgesamt zu lang. Im Durchschnitt sind um die 50 Tage bis zum Steuerbescheid eher die Regel denn die Ausnahme.

Zwischen viereinhalb und zwölf Wochen

Unterhalb von sechs Wochen Bearbeitungszeit geht es offenbar nur in einigen wenigen, herausragenden Finanzämtern. Etwa in Schwelm Dort benötigen die Finanzbeamten laut Lohnsteuer-kompakt.de im Schnitt nur 31,6 Tage bis zum Steuerbescheid. Im Mittel benötigt eine Steuererklärung in Nordrhein-Westfalen jedoch mehr als 51 Tage.

Die langsamsten Finanzämter sind demnach Köln Nord sowie das hessische Dillenburg: Jeweils mehr als 85 Tage und somit zwölf Wochen benötigen die Finanzbeamten dort. Das ist fast dreimal solange, wie in Schwelm.

Verbesserungspotenzial ist also offenbar vorhanden. Den besten Beleg dafür liefert das Saarland. Dort konnte die Bearbeitungszeit im Durchschnitt um - je nach Erhebung - acht bis 16 Tage verkürzt werden und dauert nun zwischen 42 und 51 Tagen.

Beleglos schneller zur Steuerrückzahlung?

Auch der Steuerzahler hat Einfluss darauf, wie lange es bis zur möglichen Steuerrückerstattung dauert. Insbesondere ab diesem Jahr hat der die Chance auf einen Bescheid in Rekordzeit. Es müssen mit der Steuererklärung in der Regel nämlich keine Belege mehr eingereicht werden. An die Stelle der sogenannten Belegvorlagepflicht tritt für die Steuererklärung zum Steuerjahr 2017 die Belegvorhaltepflicht. Einfach ausgedrückt müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...