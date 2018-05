Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wachstumsknick der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland dürfte sich im ersten Quartal 2018 spürbar abgeschwächt haben. Volkswirte erwarten nach Veröffentlichung von Produktions- und Außenhandelsdaten für März, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 bis 0,4 Prozent gestiegen ist. Im vierten Quartal 2017 waren es noch 0,6 Prozent gewesen und im Jahresdurchschnitt der Quartalsraten 0,7 Prozent.

Unicredit: Deutsches BIP steigt im 1Q um 0,4 Prozent

Unicredit erwartet nach Veröffentlichung von Produktions- und Außenhandelsdaten für März, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im ersten Quartal auf 0,4 (Vorquartal: 0,6) Prozent abgeschwächt hat. Volkswirt Andreas Rees weist darauf hin, dass die Produktion im produzierenden Sektor im ersten Quartal stagniert habe und die Exporte preisbereinigt um knapp 1 Prozent gesunken seien.

Banken fragen 0,559 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 2,003 Milliarden Euro nach 2,562 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 28 (Vorwoche: 28) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroreaums besorgten sich damit 0,559 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität.

Weidmann bleibt Chef des BIZ-Verwaltungsrats

Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Nach Mitteilung der BIZ wählte der Verwaltungsrat Weidmann für weitere drei Jahre zum Vorsitzenden. Weidmanns erste dreijährige Amtszeit endet am 1. November 2018.

Bankenverband rechnet mit bis zu einem Viertel weniger Bankfilialen

Der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB), Hans-Walter Peters, rechnet damit, dass es in fünf Jahren deutlich weniger Bankfilialen gibt. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir 20 oder 25 Prozent weniger haben", sagte Bankenpräsident Hans-Walter Peters den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Powell spielt Einfluss der Fed auf globalen Kapitalmarkt herunter

Fed-Chef Jerome Powell hat versichert, dass die Zentralbank ihre zinspolitische Strategie "so klar und transparent wie möglich" kommunizieren wird, um Marktturbulenzen in ausländischen Volkswirtschaften zu vermeiden. In einer Rede in Zürich wies Powell jedoch Klagen zurück, wonach die Bemühungen der Fed, das Wachstum in den USA anzutreiben, hauptsächlich verantwortlich für den großen Kapitalstrom in Schwellenländern gewesen seien.

Seehofer sieht trotz Rückgangs der Kriminalität keinen Grund zur Entwarnung

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht trotz eines deutlichen Rückgangs bei Straftaten in Deutschland keinen Grund zur Entwarnung. "Es bleibt viel zu tun", sagte Seehofer bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 in Berlin. "Trotz aller Herausforderungen bleibt das klare Fazit: Deutschland ist sicherer geworden. Gleichwohl gibt es zur Entwarnung keinen Anlass."

DBRS stuft Griechenland-Rating auf B hoch

Die Ratingagentur DBRS bescheinigt Griechenland eine spürbar höhere Kreditwürdigkeit als bisher. Nach Mitteilung von DBRS steigt das Länderrating um zwei Stufen auf B (bisher: CCC). Der Trend des Ratings bleibt zudem positiv. DBRS begründet den andauernd positiven Trend unter anderem mit der Erwartung, dass es im Zusammenhang mit dem dritten Hilfsprogramm für das Land und den Gesprächen über eine Schuldenentlastung zu positiven Ergebnissen kommen wird.

Jährliche Inflationsrate in Venezuela erreicht fast 13.800 Prozent

Fast 13.800 Prozent - das ist die Höhe der Inflation in Venezuela im April im Jahresvergleich. Das von der Opposition kontrollierte Parlament des ölreichen Landes gab den Wert bekannt und bestätigte damit ähnliche Schätzungen von Experten. Die Inflationsrate im April im Vergleich zum Vorjahresmonat betrage 13.779 Prozent, hieß es in einem Bericht der Parlamentskommission für Finanzen und wirtschaftliche Entwicklung.

Ölmarkt schießt in Erwartung von Iran-Sanktionen übers Ziel hinaus

Der Ölmarkt erlebt wegen Spekulationen um Iran-Sanktionen durch US-Präsident Donald Trump gerade einen kräftigen Aufschwung. Was auch immer Trump am Ende entscheiden mag: Öloptimisten und andere Nutznießer der höheren Preise sollten nicht zu überzeugt von der eigenen Sache sein.

IWF warnt vor Schuldenberg in Afrika

Billiges Geld und lockere Kreditvergaben haben nach einer Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein Drittel der afrikanischen Länder südlich der Sahara in eine Schuldennot gebracht. Hunderte von Millionen von Menschen seien damit in Gefahr, tiefer in die Armut gedrängt zu werden, warnte der IWF.

Oppositionsführer Paschinjan in Armenien zum Regierungschef gewählt

Das Parlament in Armenien hat den Oppositionsführer Nikol Paschinjan zum neuen Regierungschef des Landes gewählt. Die Abgeordneten in Eriwan stimmten mit 59 Ja-Stimmen für den 42-jährigen Politiker, der in den vergangenen Wochen in der ehemaligen Sowjetrepublik die Proteste gegen den langjährigen Staatschef Sersch Sarkissjan angeführt hatte. Nötig gewesen wären 53 Stimmen.

+++ Konjunkturdaten +++

Taiwan Verbraucherpreise Apr +1,98% gg Vorjahr (PROG +1,6%)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.