Nach dem jüngsten IRENA-Bericht ist die Zahl der Jobs im vergangenen Jahr weltweit um mehr als 500.000 angestiegen. Auch in Deutschland wuchs demnach die Beschäftigtenzahl erstmals seit 2011 wieder an, wobei vor allem die Windkraft für neue Jobs sorgt, die Photovoltaik eher weniger. Weltweit gesehen entfallen immerhin fast ein Drittel aller Arbeitsplätze auf die Solarbranche.Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Beschäftigten im Erneuerbaren-Sektor erstmals über die Marke von zehn Millionen Menschen weltweit. Dies sei ein Zuwachs um mehr als 500.000 Jobs oder 5,3 Prozent gegenüber 2016, so der ...

