Der boomende Arbeitsmarkt lässt Büromieten in den nächsten fünf Jahren noch kräftiger steigen als in der bereits schon starken Vergangenheit. Anleger können mit Immobilien-Beteiligungen von der Entwicklung profitieren.Mit den sinkenden Zinsen und den damit einhergehenden steigenden Mieten wuchs das Interesse der Anleger an Immobilien. Bereits seit einigen Quartalen liegen sie bei den FondsDISCOUNT.de-Kundenfavoriten im Sachwerte-Bereich auf Platz 1. Aufgrund der brummenden Konjunktur und der somit wachsenden Zahl der Beschäftigten erhöht sich vor allem die Nachfrage nach Büroflächen deutlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...