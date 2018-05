Frankfurt - Die schwierige politische Lage in Italien hat den Eurokurs am Dienstag deutlich unter die Marke von 1,19 US-Dollar gedrückt. Die europäische Gemeinschaftswährung fiel bis zum Mittag auf 1,1870 Dollar und erreichte den tiefsten Stand in diesem Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zu Wochenbeginn auf 1,1902 Dollar festgesetzt.

Auch zum Schweizer Franken geriet der Euro unter Druck. Er hielt sich kurz nach Mittag mit 1,1907 knapp über der Marke von 1,19 Franken, am frühen Morgen hatte er noch bei 1,1958 notiert. Der Dollar steht bei 1,0026 nach 1,0035 Franken am Morgen vergleichsweise stabil. Händler verwiesen auf die politische ...

