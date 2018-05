Tübingen (ots) - Es ist das größte Geschenk, das man einem lebensbedrohlich erkrankten Menschen machen kann: Eine zweite Chance auf Leben. Mit Willi Blüm (19) aus Neuental bei Kassel hat nun zum 70.000sten Mal ein DKMS-Spender Stammzellen für einen unbekannten Blutkrebspatienten gespendet und ihm genau dieses bedeutende Geschenk gemacht. Die DKMS dankt daher ausdrücklich allen Unterstützern für 70.000 Stammzellspenden von DKMS-Spendern an Patienten weltweit - es ist ein Rekord der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit.



Lesen Sie alles zur 70.000sten Stammzellspende und über unseren Spender Willi Blüm in unserem Media Center: https://goo.gl/kGTiyG



Ankündigung Themenwoche "Junge Spender" vom 14. bis 18. Mai 2018:



Willi Blüm hat es vorgemacht und ist damit ein tolles Vorbild für alle jungen Menschen, sich als Stammzellspender registrieren zu lassen.



Denn: Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren die am häufigsten angeforderten Spender sind. Transplanteure bevorzugen jüngere Spender, da die Überlebensrate der Empfänger von Stammzellen junger Spender am höchsten ist.



Aber warum ist das so? Die Antwort auf diese und viele andere Fragen, viele Geschichten zum Thema und Hintergründe gibt es in unserer Themenwoche "Junge Spender" vom 14. bis 18. Mai in unserem Media Center. Schauen Sie vorbei auf https://mediacenter.dkms.de



Themenvorschau



-Mit unserer neuen Kampagne "LebensSpenderFinder" richten wir uns an junge Spender und Unterstützer, die nicht nur selbst registriert sind, sondern auch dazu ermuntert werden sollen, Registrierungsaktionen zu organisieren, zum Beispiel an ihrer Hochschule.



-Der 23-jährige Martin ist einer der Protagonisten unserer neuen Kampagne und hat bereits eine eigene Aktion ins Leben gerufen. In unserem Portrait verrät er uns, was ihn dazu bewogen hat, andere Menschen auf das Thema Stammzellspende aufmerksam zu machen.



-Im Expertengespräch mit einem Mediziner erklären wir, warum junge Männer häufiger spenden und welche Faktoren bei der Spenderauswahl besonders wichtig sind.



-Unser neues Volunteerprojekt richtet sich an junge Unterstützer, die ehrenamtlich DKMS-Schulaktionen leiten, um neue Spender zu gewinnen.



-Der Charity-Spielfilm "Robin - Watch For Wishes" erzählt die Geschichte eines jungen Blutkrebspatienten. Wir waren bei der Produktion dabei und erklären die Motivation der Macher.



Melden Sie sich sehr gerne bei uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder Fragen haben.



Finden Sie hier Bildmaterial: https://mediacenter.dkms.de/media/



Daten und Fakten: https://mediacenter.dkms.de/pressekit/daten-fakten/



Allgemeine Infos: https://mediacenter.dkms.de/pressekit/allg-infos/



Folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/dkms_de) und besuchen Sie unserem Blog https://www.dkms-insights.de.



Weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie hier: https://www.dkms.de



OTS: DKMS gemeinnützige GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16259 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16259.rss2



Pressekontakt: Kommunikation DKMS gemeinnützige GmbH Scheidtweilerstr. 63-65 50933 Köln Tel.: +49 221/940582-3301 Fax: +49 221/940582-3699 presse@dkms.de https://mediacenter.dkms.de