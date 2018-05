Im ersten Quartal sorgt die Klebstoffsparte Tesa für ordentlich Rückenwind. das dürfen Sie von Beiersdorf noch erwarten. Die Pflege-Serie Nivea, Klebsstoffsparte Tesa, aber auch Marken, wie Eucerin, Hansaplast oder Labello machen Beiersdorf bekannt. Mindestens einen Artikel des Unternehmens findet man in jedem deutschen Badezimmer. Wie Sie auch von der Aktie profitieren können und was die Experten von DerAktionär raten, erfahren Sie in dieser Sendung.