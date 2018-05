Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) legte bei den Volumen im Vergleich zur Vorwoche zu. Insgesamt wurden rund 1,7 Millionen Franken umgesetzt, was einer Steigerung von 55 Prozent entspricht. Auch die Anzahl der Abschlüsse verbesserte sich auf 113 von 108. Der ZKB KMU-Index verlor hingegen 0,3 Prozent auf 1'400,45 Zähler.

Mit Rückblick auf den Monat April sank das Gesamtvolumen um fast 50 Prozent auf 6 Millionen Franken. Die Anzahl der Abschlüsse ging auf 447 von 534 im März zurück.

In der vergangenen Handelswoche verbesserten sich die Volumen insbesondere dank der Partizipationsscheine von Weleda. Das Papier wurde in der vergangenen Handelswoche mit 22 Abschlüssen rege gehandelt und generierte als volumenstärkster Titel 751'900 Franken. Nach einer Ruhepause und verschiedenen Presseberichten in Deutschen Zeitungen sei die Aktie aus ihrem "Dornröschenschlaf" erwacht, so ein ZKBHändler gegenüber AWP.

Einmal mehr wurden auch die WWZ-Aktien rege gehandelt. In sechs Transaktionen setzten sie 150'000 Franken um. Ebenfalls unter Ausbleiben von Neuigkeiten erzielten die Valoren von Weisse Arena und acrevis Bank in fünf respektive sechs Trades 130'00 bzw. 114'345 Franken. Grössere Aktivitäten gab es auch in den Titeln der Schweizer Zucker AG (100'565 Franken in fünf Transaktionen). Auch hierzu gab es keine Neuigkeiten.

Bei den Wochengewinnern dominierte der Tourismussektor. Die deutlichste Kursavance wies die Aktie der Rigi Bahnen auf, mit einem Plus von 34,2 Prozent. Dahinter folgen Pilatus Bahnen mit +7,4 Prozent. Die Welinvest-Papiere schlossen um 4,8 Prozent höher. Mit IBAarau (+3,3 Prozent) und WWZ (+1,7 Prozent) entwickelten sich auch Energie-Aktien positiv.

Unter der Verliereraufstellung sind die NZZ-Aktien (0,4 Prozent) sowie die Valoren des EW Jona-Rapperswil (3,9 Prozent) zu finden.

Auf der Nachrichtenseite legte das Grand Casino Luzern die Jahresergebnisse 2017 vor. Demnach steigerte das Unternehmen bei einem um 0,6 Prozent höheren Nettoertrag von 47,5 Millionen Franken den Gewinn um 21 Prozent auf 1,4 Millionen. Aufgrund bedeutender Investitionen beantragt der Verwaltungsrat einen Dividendenverzicht.

Die Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen erhöhte 2017 gegenüber dem Vorjahr die Frequenzen. Bei den Personenwagen wurden insgesamt 1,24 Millionen Passagen verzeichnet (+0,5 Prozent). Der Nettoverkehrsertrag ...

