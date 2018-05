Die Kriminalstatistik zeigt: In Deutschland gab es so wenig Straftaten wie seit 1992 nicht mehr. Auch die Einbruchszahlen sind stark gesunken. Unter anderem dank starker Investitionen in Sicherheitstechnik.

Zwei Fälle, ein Hintergrund: In Göppingen stellten in der vergangenen Woche Bewohner eines Einfamilienhauses Einbruchspuren an ihrer Terrassentür fest. Offensichtlich hatte jemand versucht, einzubrechen. Als sie darüber mit einem Nachbarn sprachen, stellte sich heraus: Es gab am Montagmorgen tatsächlich einen Einbruchversuch. Ein Nachbar hatte auf dem Grundstück zwei Männer beobachtet und angesprochen, die daraufhin unmittelbar verschwanden.

In Pforzheim hatten die Besitzer eines Einfamilienhauses hingegen nicht so viel Glück. Zwischen 11 und 18 Uhr wurde in ihr Haus eingebrochen, unbekannte Täter hatten wohl von der Straße her den Maschendrahtzaun überstiegen, um anschließend die Terrassentür aufzubrechen. Im Haus hinterließen sie Chaos, im Erdgeschoss waren sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Und es fehlten Wertgegenstände - darunter ein hochwertiger Ring.

Zwei Fälle, die im direkten Vergleich zeigen: Die (un)gesicherte Terrassentür macht mitunter den Unterschied zwischen Einbruch und Einbruchsversuch. Vielen Deutschen ist das mittlerweile bewusst und sie rüsten auf - zur Freude der Sicherheitsbranche und der Polizei. Laut der aktuellen Kriminalstatistik sind die Einbrüche im vergangenen Jahr spürbar zurückgegangen. Über Jahre hatten sie in Deutschland zuvor zugenommen und ein besorgniserregendes Niveau erreicht. Ermittler und Politiker waren unter Druck geraten, ihren Kampf gegen Einbrecher zu verstärken. Die schwarz-rote Bundesregierung sorgte für eine Strafverschärfung, die seit Sommer 2017 gilt: Beim Einbruch in eine Privatwohnung ist jetzt eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft statt von sechs Monaten fällig. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...